Çok Bulutlu -2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.01.2026 19:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Sayıştay Yargıtay Danıştay
Sıradaki Haber
Yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılar için düzenleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:43
ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alacak
20:39
Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirtti
20:33
ABD Sağlık Bakanı Kennedy: Trump'ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum
20:34
İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu: Ümit Karan gözaltına alındı
20:05
ABD: Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı
20:08
Siteye bırakılan kargo paketi patladı: 6 gözaltı
121 yaşındaki Saadet Al, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek için odasına istediği televizyona kavuştu
121 yaşındaki Saadet Al, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek için odasına istediği televizyona kavuştu
FOTO FOKUS
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ