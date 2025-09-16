TRT Akademi'de online editörlük eğitimi başlıyor

Yalnızca haber metnini düzeltmekten ibaret olmayan editörlük, bilginin doğruluğunun teyidinden görsel içeriklerin bütünlüğünü sağlamaya, haber bülteninin güvenilirliğini korumaktan yayının profesyonel akışını oluşturmaya kadar geniş bir sorumluluk alanını kapsıyor. Bu önemli mesleğe dair püf noktaları öğrenmek isteyenler için TRT Akademi’nin Editörlük sanal sınıf eğitimi 6 Ekim’de başlıyor.

Bu yolculukta katılımcılara rehberlik edecek eğitimciler, alanında uzman isimlerden oluşuyor. TRT’de uzun yıllar muhabirlik ve editörlük yapan, uluslararası arenada sayısız önemli haberde imzası olan Ali Doğan, deneyimlerini bu programda paylaşacak.

Yayıncılık tecrübesiyle öne çıkan Özlem Öztürk ise TRT’deki birikimini geleceğin editör adaylarına aktaracak.

Eğitim programı, 6 Ekim’de açılış dersiyle başlayacak ve 23 Ekim’e kadar farklı günlerde sürecek derslerle devam edecek.

27 Ekim’de ise teorik ve uygulama sınavı ile son bulacak.

TRT Akademi'den yoğun bir eğitim programı

Dokuz bölümden oluşan ve toplamda 26 saat sürecek bu eğitim, mobil cihazlardan da kolaylıkla takip edilebilecek.

Eğitim sonunda sınavlarda başarılı olan katılımcılara TRT onaylı başarı belgesi verilecek olması, mesleki kariyerine değer katmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Televizyon haberciliğinde editörlük kavramı ile başlayan eğitim programının devamında editörün görevleri katılımcılarla paylaşılacak.

Haber editörü ve yayın editörünün farklı görevleri bulunuyor.

Bunlar eğitimde ayrı ayrı detaylandırılacak.

Haber editörlüğü bölümünde; haber metnini oluşturan ögeler, haber dili ve denetimi, haberde güncellik ve değişken öge kontrolü, haber metinlerinde en sık yapılan hatalar ve yazım kuralları anlatılacak.

Yayın editörlüğünde de haber bülteni ve akış hazırlama, haberde öncelik olgusu, hafta sonu ve gece bülteni hazırlamanın incelikleri ele alınacak.

Özel yayınlarda, olağanüstü durumlarda ve son dakika gelişmeleri sırasında bir editörün dikkat etmesi gerekenler de eğitim programı kapsamında uygulamalı olarak anlatılacak.

Ekran ve stüdyo görselleri ile konuk koordinasyon gibi başlıklar da eğitim konuları arasında yer alıyor.

Editörlük eğitimi teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor

Çağın gereklerine uyum sağlayan eğitim programı kapsamında edinilen tüm bilgiler uygulamalarla daha kalıcı hale getiriliyor.

Haber denetimi ve redaksiyon uygulamaları, bültene akış hazırlama gibi uygulamalar katılımcılara deneyim kazandırıyor.

Haberciliğin perde arkasına açılan güçlü bir pencere olan Editörlük eğitimine ve daha fazlasına ilişkin bilgi almak isteyenler için trtakademi.com.tr adresi bir tık uzakta.