AA 22.12.2025 21:54

Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza

Artvin'de, endemik türler arasında yer alan yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmak isterken yakalanan kişiye 557 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.

Artvin'de yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö.'nün endemik bitki türü yayla çayı çiçeğini yasa dışı yollarla Gürcistan'a götüreceği yönündeki istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyü sınırında yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 35,23 gram yayla çayı çiçeği bitkisi ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 557 bin 212 lira idari para cezası kesilen B.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Artvin Kaçakçılık
İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
