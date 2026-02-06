Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız

Ülkesindeki bir televizyon kanalına konuşan Diaz-Canel, ABD ile son dönemde gerginleşen ilişkilere dikkati çekti.

Diaz-Canel, komşular arasında medeni ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurmak istediklerini belirterek, "Egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına saygı temelinde ABD ile diyaloğa hazırız." ifadesini kullandı.

Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göç meseleleri, güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele, çevre konuları ve bilimsel işbirliği gibi alanları görüşmeye açık olduklarını vurgulayarak, ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesini şart koştu.

ABD’nin artan saldırganlığı karşısında savunma planı hazırladıklarını bildiren Diaz-Canel, "Bir saldırıya karşı hazırlık yapmak egemen bir görevdir. Zor zamanlardan geçeceğiz, özellikle bu dönem çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Diaz-Canel, ABD’nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuştu.

Yakıt yetersizliği nedeniyle gıda taşımacılığı, gıda üretimi, toplu taşıma, hastaneler, okullar ve turizmin ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Diaz‑Canel, bu duruma karşı bir dizi önlem aldıklarını ifade etti.

Basına yansıyan bilgiye göre, ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela’nın 2025’te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

ABD'nin Küba'ya petrol blokajı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.