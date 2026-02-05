Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2026 23:59

Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem
Sıradaki Haber
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:14
SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı
23:30
Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor
23:05
Trump'tan "Rusya ile Yeni START nükleer silah antlaşmasını uzatmama" sinyali
23:21
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
22:33
Macaristan Başbakanı Orban: Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası çöktü
22:34
Güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gökyüzünde tarihi rekor
Gökyüzünde tarihi rekor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ