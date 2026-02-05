Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
AA 05.02.2026 23:27

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü, ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söyledi.

Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde İran gündemine ilişkin değerlendirme yaptı.

ABD'li sözcü, İran'la müzakerelerin önce Türkiye'de yapılacağının açıklandığının hatırlatılıp sonra Umman'a alınması sürecine ilişkin soruya cevap verirken ABD'nin pozisyonunu yeniden dile getirmekle yetindi.

Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve Jared Kushner yarın bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın beklentisi İran'ın nükleer kapasitesinin sıfırlanması

Trump'ın İran'la müzakerelerden beklentisinin ne olduğunu da değerlendiren Leavitt, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir." ifadesini kullandı ve ABD yönetiminin Umman'daki görüşmelerden çıkacak sonucu görmek istediğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "Bu müzakereler sürerken, İran rejimine, Başkan'ın diplomasi dışında birçok seçeneği olduğunu da hatırlatmak isterim." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili son açıklamasında, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullanmıştı.

ABD ile İran heyetlerinin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta nükleer müzakereler için bir araya gelecekleri bildirilmişti.

İran ABD Donald Trump
