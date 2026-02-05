Macaristan Başbakanı Orban: Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası çöktü

Macaristan hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Orban, katıldığı etkinlikte, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Orban, Brüksel'den gelen paranın "Macaristan hükümetine karşı çalışan aktörlere aktığını" savundu.

Batı'nın bir dönem refahı yansıttığını dile getiren Orban, "Batı, uzun süre ahlaki üstünlüğünü savunmuş ancak bu, her zaman mali çıkarlarıyla örtüşmüştür. Bugün, bu iddia çökmüş durumda ve bunun neden geçerliliğini yitirdiğini açıklayan çok sayıda yayın bulunuyor. Batı, artık bir rol model değil. Avrupa gerileme döneminde ve AB sansür, savaşa girme baskısı, Ukrayna'ya para gönderme ve ulusal alana müdahaleyi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Orban, kopyalayabilecekleri bir dış modelin artık bulunmadığına dikkati çekerek, artık Macaristan'ın ulusal çıkarlarından yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.