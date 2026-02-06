Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.02.2026 00:05

SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) Yunus Elitaş atandı.

SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
23:30
Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor
23:05
Trump'tan "Rusya ile Yeni START nükleer silah antlaşmasını uzatmama" sinyali
23:21
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
22:33
Macaristan Başbakanı Orban: Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası çöktü
22:34
Güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gökyüzünde tarihi rekor
Gökyüzünde tarihi rekor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ