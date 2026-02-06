SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
5.7ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
06.02.2026 00:05
, 06.02.2026 00:14
SON GÜNCELLEME
06.02.2026 00:14
SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) Yunus Elitaş atandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
23:30
Beyaz Saray: Trump, İran konusunda diplomasiyi "ilk seçenek" olarak görüyor
23:05
Trump'tan "Rusya ile Yeni START nükleer silah antlaşmasını uzatmama" sinyali
23:21
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
22:33
Macaristan Başbakanı Orban: Batı'nın ahlaki üstünlük iddiası çöktü
22:34
Güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gökyüzünde tarihi rekor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Bakan Memişoğlu: Hatay Şehir Hastanesi inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı