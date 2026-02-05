Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.02.2026 20:15

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Nijerya Terör Saldırısı
