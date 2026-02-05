Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Dünya
AA 05.02.2026 19:01

İtalya'da çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige Bölgesi'nde, Alp Dağları'nın Solda mevkisinde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İtalya'da çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Alplerin İtalya tarafında kalan kısmında Solda mevkisinde bugün yerel saatle 13.30 (TSİ 15.30) civarında Madriccio kampı yakınlarında çığ düştüğü belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada bir grup dağcının, bölgede olduğu ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin, 2 helikopterle çığın düştüğü bölgeye intikal ettiği ve 1 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Bazı görgü tanıkları, yakınlarda düşen ikinci bir çığın altında başka bir kişinin olma ihtimali bulunduğunu belirttiği için kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

İtalya Çığ
İran, füze programının müzakereye kapalı olduğunu yineledi
