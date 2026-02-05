İtalya'da çığ düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Alplerin İtalya tarafında kalan kısmında Solda mevkisinde bugün yerel saatle 13.30 (TSİ 15.30) civarında Madriccio kampı yakınlarında çığ düştüğü belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada bir grup dağcının, bölgede olduğu ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin, 2 helikopterle çığın düştüğü bölgeye intikal ettiği ve 1 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Bazı görgü tanıkları, yakınlarda düşen ikinci bir çığın altında başka bir kişinin olma ihtimali bulunduğunu belirttiği için kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.