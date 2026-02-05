Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 05.02.2026 19:09

Mars’tan gelen 4,5 milyar yıllık göktaşında su izi keşfedildi

Bilim insanları, Mars'tan gelen 4,48 milyar yıllık "Black Beauty" göktaşını yeni nesil cihazlarla tarayarak, kayaçların içine hapsolmuş yüksek miktarda hidrojen ve su bileşenleri keşfetti.

Mars’tan gelen 4,5 milyar yıllık göktaşında su izi keşfedildi

Gökbilimciler, genellikle göktaşlarını incelemek için onları kesmek veya asitte eritmek zorunda kalıyordu. Ancak Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Estrid Naver ve ekibi, X-ray CT ve Nötron CT adlı iki ileri teknolojiyi kullanarak "Black Beauty" (NWA 7034) kod adlı Mars göktaşına zarar vermeden içini görüntülemeyi başardı. Nötron taraması, özellikle suyun ana bileşeni olan hidrojeni tespit etmede çığır açıcı sonuçlar verdi.

Yaklaşık 4,48 milyar yaşında olan bu taşın içinde, "H-Fe-ox" (hidrojen bakımından zengin demir oksihidroksit) adı verilen küçük kaya parçacıkları bulundu. Numunenin yalnızca %0,4’ünü oluşturan bu küçük alanların, taşın toplam su içeriğinin %11’ini barındırdığı ortaya çıktı.

Mars'ın Islak geçmişi kanıtlandı

Bu buluş, Mars'ın bir dönem sanılandan çok daha yaygın ve muhtemelen sıvı halde suya sahip olduğunu kanıtlıyor. İlginç olan ise şu: "Black Beauty"nin bulunduğu bölge, Perseverance keşif aracının çalıştığı Jezero Krateri'nden tamamen farklı bir nokta. Bu durum, antik Mars'ta suyun sadece belirli bir bölgede değil, gezegenin genelinde bulunduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu temassız tarama yöntemini gelecekte Mars'tan Dünya'ya getirilmesi planlanan numuneler üzerinde kullanmayı hedefliyor. Bu teknoloji sayesinde, numunelerin içinde bulunduğu titanyum muhafazalar açılmadan bile içindeki su ve mineral yapısı detaylıca görülebilecek.

