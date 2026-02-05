Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Türkiye
AA 05.02.2026 22:51

İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Konak ilçesindeki bazı caddelerde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Alsancak Kordon bölgesinde ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı caddelerde oluşan su birikintileri, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı

Sağanak nedeniyle kent genelinde bazı caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi önündeki anıt çınar ağacı henüz belirlenemeyen nedenle bazı iş yerlerinin üzerine devrildi.

İş yerlerinde hasar oluştu.

İzmir’de alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir’de alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı

Menderes ilçesinde sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde etkili oldu.

Bazı iş yeri ve evler ile cadde ve sokakları su bastı.

İzmir Sağanak Yağış
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
