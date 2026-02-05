İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kağıthane ve Kartal'da 2 adres ve 2 araca yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, toplam 240 kilo 300 gram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.