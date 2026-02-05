Hafif Yağmurlu 6.1ºC Ankara
AA 05.02.2026 22:04

BM: Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana 900'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da erişim kısıtlamaları, yıkımlar ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti nedeniyle 2026'nın başından bu yana 900'den fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM: Batı Şeria'da 2026'nın başından bu yana 900'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria’da yüksek düzeyde yerinden edilmelerin devam ettiği konusunda uyardığını belirten Dujarric, “2026'nın başından bu yana çoğunlukla erişim kısıtlamaları, yıkımlar ve yerleşimcilerin şiddeti nedeniyle 900'den fazla Filistinli evlerinden ve topluluklarından zorla çıkarıldı.” dedi.

Dujarric, OCHA’nın, 20 Ocak’tan bu hafta başına kadar sadece 2 haftada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin can kayıplarına ve maddi hasara yol açan 50'den fazla saldırısını belgelediğini kaydetti.

Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta özel tedaviye ihtiyaç duyuyor

Gazze’de ise OCHA’nın Gazze Sağlık Bakanlığından alınan bilgiler kapsamında son 24 saatte onlarca ölüm ve yaralanma vakası bildirildiğini aktaran Dujarric, yaralanan birçok kişinin de acil müdahale ekiplerine ulaşamadığını söyledi.

Dujarric, “Hatırlatmak gerekirse; tüm taraflar, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir.” ifadesini kullandı.

Diğer yandan İsrail’in sıkı kısıtlamaları ve sınırlamaları altında aylar sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 7 hasta ve 14 refakatçının tıbbi tahliyesinin gerçekleştiği bilgisini veren Dujarric, söz konusu kısıtlamaların kalkması için BM ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Dujarric, Gazze'de hala 18 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışına tahliye gerektiren özel tedaviye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, “Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil, tıbbi sevk yollarının derhal yeniden açılması çağrımızı sürdürüyoruz.” dedi.

