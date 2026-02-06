Hafif Yağmurlu 6.6ºC Ankara
AA 06.02.2026 02:36

Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ve motosikletler yolda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Konacık Atatürk Bulvarı ile Bitez Kavşağı arası sel nedeniyle trafiğe kapandı.

Belediye ekipleri tarafından bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları yapıldı. Bitez başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde derelerin debisi yükseldi. Yağış nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliyesi yaptı.

Bitez Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Torba, Yalıkavak, Ortakent, Gümüşlük mahallelerinde yol güzergahlarına çakıl ve kum parçaları saçıldı.

Bodrum ve Marmaris'te sağanak etkili oldu

Yollar trafiğe kapandı 

Çamlık Mahallesi'nde araçta mahsur kalan 2 kişi ile bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası Konacık ile Bitez arasında sel nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Sel mağdurlarından Mustafa Karadeniz'in oturduğu site de sular altında kaldı. Karadeniz, herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için elektrik şalterlerini indirdiklerini, sel sırasında sitede de çığlık seslerine uyandıklarını ifade etti.

Marmaris'in kırsal mahallelerinde sağanak etkili oldu. Selimiye, Bozburun, Bayır, Osmaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde sağanak sonucu sokaklar suyla kaplandı. Dağlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

İçmeler Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Tepe Mahallesi'nde bir işletmenin çatısı rüzgarda devrildi.

AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri su baskınları ve olumsuzluklara karşı bölgede çalışma yaptı.

Osmaniye Mahallesi'nde Zekeriya Şahin, sağanakta dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapıldı. Bölgeye AFAD, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu derede otomobile ulaşılırken, Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

Muğla Sağanak Yağış
