TRT Haber 06.02.2026 02:45

YKS başvuruları bugün başlıyor

20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular bugün başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor.

Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

