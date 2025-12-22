Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan midibüs ile otomobil, Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde çarpıştı.

Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sağlık birimlerince yapılan ilk tetkik ve değerlendirmeler sonucunda kazada 13 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Bunlardan 11'inin sağlık durumunun hafif olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 vatandaşımızın ise orta düzeyde yaralanma nedeniyle tedavilerinin sürdüğü bildirilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Emniyet birimlerimizce kaza mahallinde gerekli trafik ve çevre güvenliği tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmış, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönmüştür. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz."