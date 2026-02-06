Hafta sonu hem yağış hem sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yurdun batı kesimlerinden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca ülke genelinde yağışlı sistem etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, iç ve doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Üç büyük ilde hafta sonu

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için MGM verilerine göre; İstanbul’da sıcaklığın yarın 14, pazar günü ise 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de ise termometrelerin 20 dereceyi göstererek bahar değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Başkent Ankara’da da yağışlı hava hakim olacak. Gece ayazının etkisini kaybetmesiyle birlikte başkentte gündüz sıcaklıklarının 10-11 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Doğu’da çığ ve erime uyarısı

Sıcaklık artışıyla birlikte özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar erimelerinin hızlanacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sıcaklık artışının neden olabileceği kar erimeleri, dere yataklarında su yükselmesi ve yüksek yamaçlardaki çığ riski konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Tarım sektörü için "erken çiçeklenme" riski

Meteoroloji uzmanları, şubat ayındaki bu sıra dışı sıcaklıkların tarımsal faaliyetler üzerinde risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların meyve ağaçlarında "erken uyanma" ve çiçeklenmeye yol açabileceği, bunun da ilerleyen haftalarda yaşanabilecek olası bir don olayında verim kaybına neden olabileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta da yüksek seyrini koruyacağı, yağışlı sistemin devam edeceği belirtiliyor.