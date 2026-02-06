Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bulunan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Asla ümitsizliğe kapılmadık"

Konuşmasına depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Kurum, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen felaketin ardından milletçe büyük bir dayanışma sergilendiğini vurguladı.

Kurum, "6 Şubat sabahı saat 4.17’de Pazarcık merkezli depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. 86 milyonun yüreği depremzede ailelerimiz için attı. 11 ilimizde evladını, ailesini, yakınlarını kaybeden kardeşlerimiz oldu; gerçekten çok zor günler geçirdik. Ancak asla ümitsizliğe kapılmadık, asla yeise düşmedik." dedi.

455 bin konut teslim edildi

Devlet ve milletin omuz omuza vererek yürüttüğü ihya çalışmalarında kritik bir aşamaya gelindiğini belirten Bakan Kurum, konut teslimatlarına ilişkin son rakamları paylaştı. İnşa süreçlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti;

Hep birlikte devlet-millet el ele bir mücadele ortaya koyduk. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada, 455 bin hak sahibi vatandaşımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ederek vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Verdiğimiz sözleri tutmanın huzuru içindeyiz.

Bir taraftan hak sahibi vatandaşlarımız için bu mücadeleyi ortaya koyarken bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da artırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için de var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun. Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize olan emaneti olan işte bu şehirleri ayağa kaldıralım. Bu şehirlerde üretim eskisinden daha güçlü olsun, eskisinden daha güzel bir şekilde milletimiz burada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz.

Bugün de camide deprem şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ailelerine, 11 ilde yaşayan tüm depremzede kardeşlerimize, Türk milletine; 86 milyon çünkü o gün buradaydı, burayı düşündü, burası için üzüldü, 86 milyon vatandaşımıza da başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Devletçe, milletçe ortaya koymuş olduğumuz bir mücadele ama hamdolsun tüm dünyaya örnek olacak bir mücadeleyi de hep birlikte gösterdik. Devletimizin tüm kurumları, valiliklerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, vatandaşımızla el ele verdik. O eli sımsıkı tuttuk, o eli bırakmayacağız dedik ve işte bugün bu şehirlerin ayağa kalktığını gördük. Hamdolsun bu her şeye bedel. Allah bir daha böyle acı, keder milletimize yaşatmasın diyorum.