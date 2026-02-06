Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Asrın Felaketinin 3. yılı

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Afet sonrası ilan edilen 7 günlük milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.