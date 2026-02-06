Hafif Yağmurlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 09:13

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Asrın Felaketinin 3. yılı

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Afet sonrası ilan edilen 7 günlük milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terevat eşiği aşılacak
09:24
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: 48 gözaltı
09:05
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
08:37
ABD'den vatandaşlarına "İran'ı hemen terk edin" çağrısı
08:35
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
08:26
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu
Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ