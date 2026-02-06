Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.02.2026 10:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, NSosyal hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.

Deprem Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan: Milletçe birlik oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur
