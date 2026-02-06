Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
Gündem
AA 06.02.2026 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Erdoğan'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda gösterdiği fotoğrafa oy verdi

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Erdoğan, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.

Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

