Emine Erdoğan: Milletçe birlik oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.

Felaketin ardından sergilenen toplumsal dayanışmaya vurgu yapan Erdoğan, "Milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldık. Hayaller, yuvalar, umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüzün değil, asrın birlikteliği de yükseldi. Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte; tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk.

"Yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz"

O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki, milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.