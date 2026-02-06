Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.02.2026 10:04

Emine Erdoğan: Milletçe birlik oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönülden inanıyorum ki, milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" dedi.

Emine Erdoğan: Milletçe birlik oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı. 

Felaketin ardından sergilenen toplumsal dayanışmaya vurgu yapan Erdoğan, "Milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Üç yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldık. Hayaller, yuvalar, umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüzün değil, asrın birlikteliği de yükseldi. Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte; tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. 

Emine Erdoğan: Milletçe birlik oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur

"Yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz"

O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki, milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. 

ETİKETLER
Asrın Felaketi Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
11:12
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Avrupa'da artan krizler nedeniyle tüm toplumu hazırlığa çağırdı
10:53
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı
10:45
Dünyanın çekirdeğini koruyan ısı kapakları keşfedildi
10:25
Yılın ilk enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ