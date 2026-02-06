Kabine üyeleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurum, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun."

"Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri ve yaşananları "asrın felaketi" olarak nitelendirdi.

Yitirilen canları rahmetle andığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"6 Şubat, takvim yapraklarında bir tarih değil, kalbimizdeki dinmeyen sızının adıdır. O günlerde Türkiye, asrın görmediği bir felaketi yaşadı. Asrın felaketini omuz omuza verip göğüsledik, milletçe birlik içerisinde zorlukları aşmaya gayret ettik. Aradan geçen 3 yılda yıkılanın yerine daha iyisini koymak, yarım kalan hikayeleri tamamlamak için durmaksızın çalıştık. Yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum."

"Tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 ilimizde derin izler bırakan, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sarsılmaz bir inançla düştüğümüz yerden kalktık. Asrın felaketinin açtığı yaraları asrın birlikteliği ile sardık. Sokaklarımızı, evlerimizi, hayatlarımızı hep birlikte yeniden inşa ettik. Biz tek yürek olunca gücüyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir milletiz. Şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana, tüm vatandaşlarımız huzurla geleceğe bakana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

"O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin üzerinden 3 yılın geçtiğini anımsattı. Tekin, şöyle devam etti:

"O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakarlık, feraset ve dayanışma, bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir.".

Depremlerin üzerinden geçen 3 yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocukları ve gençleri eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen, bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır.

Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yad ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabbim milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin, ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun."

"Bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "6 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun." dedi.

"Bunu sağlam bir irade, güçlü bir birliktelikle hep beraber başardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eşi benzeri görülmemiş bir inşa süreci yürütüldüğünü belirtti.

Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin videoya da yer veren Kacır, felaketin ardından şehirlerin hızla ayağa kaldırılması için gerçekleştirilen projelere dikkati çekti. Kacır, "Yaşadığımız acı deprem felaketlerinin ardından yüzbinlerce konut, iş yeri, sanayi alanları, sosyal ve ekonomik hayatı iyileştiren projelerle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa süreci yürüttük. Bunu sağlam bir irade, güçlü bir birliktelikle hep beraber başardık." ifadelerini kullandı.

Kacır'ın paylaşımında yer verdiği videoda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem sonrası başlatılan "Asrın İnşa Seferberliği"ne dikkati çekilerek, afetten etkilenen illerde yürütülen projelerin görselleri aktarıldı. Videoda, Erdoğan'ın konut teslim törenlerinde gerçekleştirdiği konuşmalardan bölümler de paylaşıldı.