MİT'ten MOSSAD casuslarına operasyon: 2 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi'nin (MOSSAD) Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği "MONİTUM" operasyonu kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, MOSSAD adına casusluk yaptığı belirlenen mermer tüccarı Mehmet Budak Derya ve suç ortağı Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

Ticari ilişki maskesiyle revşirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maden mühendisi olan ve Mersin’in Silifke ilçesinde mermer ocağı işleten Mehmet Budak Derya, 2005 yılından itibaren yürüttüğü uluslararası ticaret trafiğiyle MOSSAD'ın radarına girdi.

Derya, Eylül 2012’de İsrail’in paravan şirketi yetkilisi "Ali Ahmed Yassın" kod adlı şahıs tarafından ofisinde ziyaret edildi. "İş fırsatı" vaadiyle Ocak 2013’te Avrupa’ya davet edilen Derya, burada MOSSAD mensuplarıyla ilk temasını gerçekleştirdi.

Filistinli muhalifleri takip ettiler

MOSSAD direktifleri doğrultusunda, Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe alan Derya, Kerimoğlu’nun Orta Doğu ağını kullanarak İsrail karşıtı Filistinli şahıslar hakkında bilgi topladı. Toplanan veriler ve Gazze’deki kritik depoların fotoğrafları doğrudan İsrail istihbaratına aktarıldı. Kerimoğlu’nun maaşının ve operasyonel giderlerin bizzat MOSSAD tarafından karşılandığı tespit edildi.

Dikkat çekici detaylardan biri de 2016 yılında Tunus’ta suikasta uğrayan Mohamed Zouari ile ilgili oldu. Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun, MOSSAD’ın temin ettiği numunelerle Zouari’ye drone parçaları satmaya çalıştığı, suikast öncesinde bu isimle ticari temas kurdukları belirlendi.

Yalan makinesi ve kriptolu haberleşme

MOSSAD’ın gizliliğe verdiği önem kapsamında Mehmet Budak Derya, 2016 yılında bir Asya ülkesinde, Ağustos 2024’te ise bir Avrupa ülkesinde olmak üzere iki kez yalan makinesi (poligrafi) testine tabi tutuldu.

Casusluk faaliyetlerinde kriptolu haberleşme sistemleri kullanan Derya'nın, ayrıca Türkiye’den temin ettiği sim kart, modem ve router gibi cihazların teknik verilerini (MAC adresleri, şifreler) İsrail servisine ilettiği saptandı.

Ocak 2026’da Avrupa’da yapılan son görüşmede, MOSSAD’ın Derya üzerinden büyük bir operasyona hazırlandığı deşifre edildi. Plan kapsamında; Yurt dışında kurulacak paravan firmalar aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması, belirlenen ülkelerden alınan ürünlerin, Asya merkezli üç farklı firma üzerinden ambalaj ve depo değiştirilerek "nihai kullanıcıya" ulaştırılması hedefleniyordu.

Buyöntemle MOSSAD’ın, hedef aldığı ülke ve kurumlara yönelik lojistik bir operasyon hazırlığında olduğu değerlendirildi.

MİT’in takibi sonucu, Ocak 2026’daki son planlama aşamasında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.