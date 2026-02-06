Hafif Yağmurlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.02.2026 07:23

Mehmetçik'ten deprem şehitleri için saygı duruşu

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, "Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin depremin gerçekleştiği dakikalarda Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.

ETİKETLER
Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Hafta sonu hem yağış hem sıcaklıklar artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terevat eşiği aşılacak
09:24
İstanbul'da kara para aklama soruşturması: 48 gözaltı
09:17
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
09:05
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
08:37
ABD'den vatandaşlarına "İran'ı hemen terk edin" çağrısı
08:35
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu
Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ