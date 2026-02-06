Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.02.2026 09:52

Hatay'da depremlerin üçüncü yıl dönümünde hüzünlü anma

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Hatay'da depremlerin üçüncü yıl dönümünde hüzünlü anma
[Fotograf: DHA]

Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile diğer protokol üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'ndaki anma programına katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından afette yaşamını yitirenler için dua edildi, ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Hatay'da depremlerin üçüncü yıl dönümünde hüzünlü anma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te dünyanın en büyük depremini yaşadıklarını söyledi.

Hatay'da depremlerin üçüncü yıl dönümünde hüzünlü anma

Yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını belirten Yayman, "Mezarlığa geldiğimizde yaşadığımız felaketin ve acının büyüklüğünü çok daha net biçimde görüyoruz. Allah böyle bir acıyı hiç kimselere yaşatmasın. Burada aslında, insanoğlunun fani olduğunu ve depremin ne kadar acı olduğunu, depreme dayanıklı şehirlerin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Hatay'da depremlerin üçüncü yıl dönümünde hüzünlü anma

Yayman, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Öte yandan, deprem mezarlığına gelen aileler de kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

ETİKETLER
Asrın Felaketi
Sıradaki Haber
Kabine üyeleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
11:12
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Avrupa'da artan krizler nedeniyle tüm toplumu hazırlığa çağırdı
10:53
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı
10:45
Dünyanın çekirdeğini koruyan ısı kapakları keşfedildi
10:25
Yılın ilk enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ