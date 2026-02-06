Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.02.2026 10:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Asrın felaketinde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını vurguladı. "Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.

Çelik, deprem şehitlerinin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı da diledi.

 

OKUMA LİSTESİ