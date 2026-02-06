AK Parti Sözcüsü Çelik: Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Asrın felaketinde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını vurguladı. "Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.
Çelik, deprem şehitlerinin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı da diledi.
Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2026
Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun.