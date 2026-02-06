Hafif Sağanak Yağışlı 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.02.2026 09:23

Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terevat eşiği aşılacak

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030 yılında 2 teravatın üzerine çıkması öngörülürken, bu büyümenin küresel ekonomik kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terevat eşiği aşılacak

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel rüzgar enerjisi kurulumlarının 2025'te 150 gigavatı aşacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda küresel rüzgar enerjisi büyümesine Asya-Pasifik pazarlarının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek katkı sağladığı belirtilirken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin artan rüzgar enerjisi talebinin karşılanmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde kritik rol üstlendiğine dikkati çekildi.

Buna göre, Hindistan geçen yıl 6,3 gigavatlık kurulumla ulusal rekor kırarken, Avrupa 2024'e kıyasla 5 gigavat artışla toplam 22,5 gigavat yeni kapasite ekledi. ABD'de ise 7 gigavatın üzerinde yeni kapasite kurulması öngörülüyor. Çin, geçen yıl kasım sonu itibarıyla 89 gigavatlık kurulum gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde 100 gigavat eşiğine yaklaşmış durumda.

Bu büyüme eğilimlerinin sürmesi halinde, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030'da 2 teravatı aşması beklenirken, rüzgar enerjisinin küresel ekonomik kalkınmaya katkısının da artacağı öngörülüyor.

"Ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji el ele gidiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GWEC Üst Yöneticisi Ben Backwell, yeni kapasitelerin hızlı büyüyen ekonomilerde rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırdığını ve bu sürecin ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.

Backwell, Çin'de 225 binden fazla rüzgar türbininin 1000 teravatsaatin üzerinde elektrik ürettiğini aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ülkede enerji tüketimi rekor seviyelere çıkarken termal üretimin azalmasına yardımcı oluyor. Hindistan'da ise artan elektrik talebi, rekor düzeyde yeni rüzgar kapasitesi ve büyük ölçekli güneş yatırımlarıyla karşılanıyor. Birleşik Krallık'ta rekor kıran AR7 ihalesi ülkeye 22 milyar sterlinlik özel sektör yatırımını getirecek. Bu ivme Vietnam, Güney Kore ve Filipinler gibi yeni gelişen pazarlarda da görülüyor. Artık ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerjinin el ele gittiği açıkça görülüyor. Modern enerji sisteminin gerçekliği giderek netleşiyor ve rüzgar enerjisi Elektrik Çağı’nın temel taşı haline geliyor." 

ETİKETLER
Elektrik Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerjisi
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
11:12
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Avrupa'da artan krizler nedeniyle tüm toplumu hazırlığa çağırdı
10:53
Kanada Başbakanı Carney: Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı
10:45
Dünyanın çekirdeğini koruyan ısı kapakları keşfedildi
10:25
Yılın ilk enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
10:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ