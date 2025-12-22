İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul’da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.
Konuya ilişkin açıklama Metro İstanbul'dan yapıldı.
Açıklamada, `T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı belirtildi.
Arıza sebebiyle, içinde yolcu bulunan tramvay ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi.
Seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında sürüyor.