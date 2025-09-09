Sinemaya ilgi duyanlar için eğitim başvuruları başladı

Festival Koordinatörü Esra Demirkıran’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek program, sanal sınıf ortamında düzenlenecek.

Katılımcılar bu eğitim sayesinde film çekimi öncesinde proje geliştirme, dosya hazırlama ve pitching teknikleri üzerine kapsamlı bir deneyim kazanacak.

10 bölümden oluşan eğitim, toplam 14 saat sürecek.

Mobil kullanım kolaylığı ile desteklenen eğitimlere katılanlar hem teorik hem uygulamalı sınavlarla bilgilerini pekiştirecek.

Başarılı olanlar ise TRT onaylı başarı belgesi kazanacak.

Sinema Dünyasının Kapıları TRT Akademi İle Aralanıyor

29 Eylül’de başlayacak olan eğitim, 15 Ekim’de uygulama sınavı ile sona erecek.

Eğitim 19.00- 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcıların film projelerini ve eğitime katılım amaçlarını anlattıkları en fazla bir sayfalık motivasyon mektubu ile eğitime başvurması gerekiyor.

Eğitimin temel amacı, katılımcılara film çekiminden önce bir film projesinin geliştirilme sürecini tüm aşamaları ile tanıtmak.

Bu kapsamda eğitim fikirden hikâyeye, hikâyeden senaryoya uzanan yaratıcı yolculuğun nasıl şekillendiğini anlatıyor.

Proje dosyasının hangi aşamalarda ve hangi unsurlarla hazırlanması gerektiğine dair bilgi sunarken, dosyada yer alacak metin, görsel ve içeriklere dair pratik ipuçları da veriyor.

Katılımcılar ayrıca projelerini etkili bir şekilde sunmayı öğrenecek, ulusal ve uluslararası arenada kullanılan pitching yöntemleri hakkında deneyim kazanacak.

TRT Akademi’nin bu özel eğitimi sayesinde katılımcılar projelerini daha güçlü sunma şansı yakalayacak.

Fikirden Perdeye Uzanan Yolculuk

Film Projesi Geliştirme ve Proje Dosyası Hazırlama eğitimi, sektöre profesyonel adım atmak isteyenlerin yolunu açıyor.

Çünkü film çekimi sadece güçlü bir fikirden ibaret değildir.

Projenin doğru şekilde geliştirilmesi, sağlam bir dosya ile desteklenmesi ve etkili biçimde sunulması gerekir.

TRT Akademi’nin sunduğu bu program, katılımcılara sektörün vazgeçilmez bir gerekliliği olan proje geliştirme ve pitching konusunda donanım kazandırıyor.

Böylece sinema yolculuğuna çıkanlar, projelerini hayal olmaktan çıkararak onları görünür hale getirecek güçlü bir sunum dosyasına dönüştürüyor.

TRT Akademi Her Ay Farklı İçerikleri Katılımcılarla Buluşturuyor

TRT Akademi’nin profesyonel isimleri tarafından hazırlanan eğitimler, her ay yenilenerek ilgilileri ile paylaşılıyor.

Video eğitimlere platform üzerinden erişmek oldukça kolay.

Yüz yüze ve sanal sınıf eğitimler için TRT Akademi sosyal medya hesaplarını takip ederek trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturmak yeterli.