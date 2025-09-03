Etkili konuşmanın yolu TRT Akademi ile açılıyor

Hünkar Mutlu’nun eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim, Türkçeyi doğru, anlaşılır ve etkili konuşma becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

3 Eylül’de başlayacak olan eğitim 11 Eylül tarihinde tamamlanacak.

42 saatlik bu zengin içerik 17 bölümden oluşuyor.

TRT çatısı altında gerçekleştirilecek olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi ile Türkçenin zengin ses dünyasında ustalaşmak artık çok daha erişilebilir.

Teorik konuları uygulamalarla pekiştiren eğitim programı, katılımcıların konuşma becerilerini profesyonel düzeye taşımayı hedefliyor.

TRT kampüsünde eğitim deneyimi

Spor spikerliği alanında başarısıyla tanınan Hünkar Mutlu, yüz yüze eğitimde katılımcılara rehberlik edecek.

Sözlü iletişim tekniklerinden nefes ve ses çalışmalarına, konuşma organlarının işlevlerinden topluluk önünde konuşmaya kadar birçok temel konu eğitimde yer alıyor.

Ayrıca söyleniş kusurları, yerleşik yanlışlar ve beden dili gibi incelikli detaylarla, sadece nasıl konuşulacağı değil, nasıl dinlenilir hâle gelineceği de öğretiliyor.

Diksiyonun temel taşları olan vurgu, tonlama, nefes ve ses kontrolü gibi konular uygulamalı çalışmalarla anlatılacak.

Katılımcılar ayrıca TRT Kampüsü'nde gezinti yapma fırsatı bulacak, medyanın kalbindeki atmosferi deneyimleyebilecekler.

Sertifikalı temel diksiyon eğitimi

Sınırlı kontenjanla açılan eğitimde katılımcılar, güzel konuşmaya dair tüm teknikleri TRT güvencesi ile öğrenebilecekler.

Eğitim sürecinin ardından gerçekleştirilecek sınavlarla, aldıkları eğitimin başarısını ölçme ve bunu belgelendirme imkânı da bulacaklar.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alarak bu eğitim sürecini ve yetkinliklerini belgelendirebilecekler.

Diksiyon eğitimleri platformda sürekli yenileniyor

Belirli aralıklarla düzenlenen her diksiyon eğitiminde, TRT’nin profesyonel isimleri eğitici olarak yer alıyor.

TRT Akademi eğitimleri video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitim seçenekleri ile geniş bir kitleye hitap etmeye devam ediyor.

TRT Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak ve duyurulardan haberdar olmak isteyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını veya trtakademi.com.tr adresini takip edebilir.

