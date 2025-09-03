Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 03.09.2025 15:18

Etkili konuşmanın yolu TRT Akademi ile açılıyor

Kendini en iyi şekilde ifade etmenin, sözcükleri doğru tonlamayla kullanmanın ve topluluk karşısında etkileyici konuşmanın yolu profesyonel bir eğitimden geçiyor. TRT Akademi’nin öne çıkan eğitimlerinden olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” 3 Eylül 2025’te TRT Genel Müdürlüğünde başlıyor.

Etkili konuşmanın yolu TRT Akademi ile açılıyor

Hünkar Mutlu’nun eğitmenliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim, Türkçeyi doğru, anlaşılır ve etkili konuşma becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

3 Eylül’de başlayacak olan eğitim 11 Eylül tarihinde tamamlanacak.

42 saatlik bu zengin içerik 17 bölümden oluşuyor.

TRT çatısı altında gerçekleştirilecek olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi ile Türkçenin zengin ses dünyasında ustalaşmak artık çok daha erişilebilir.

Teorik konuları uygulamalarla pekiştiren eğitim programı, katılımcıların konuşma becerilerini profesyonel düzeye taşımayı hedefliyor.

TRT kampüsünde eğitim deneyimi

Spor spikerliği alanında başarısıyla tanınan Hünkar Mutlu, yüz yüze eğitimde katılımcılara rehberlik edecek.

Sözlü iletişim tekniklerinden nefes ve ses çalışmalarına, konuşma organlarının işlevlerinden topluluk önünde konuşmaya kadar birçok temel konu eğitimde yer alıyor.

Ayrıca söyleniş kusurları, yerleşik yanlışlar ve beden dili gibi incelikli detaylarla, sadece nasıl konuşulacağı değil, nasıl dinlenilir hâle gelineceği de öğretiliyor.

Diksiyonun temel taşları olan vurgu, tonlama, nefes ve ses kontrolü gibi konular uygulamalı çalışmalarla anlatılacak.

Katılımcılar ayrıca TRT Kampüsü'nde gezinti yapma fırsatı bulacak, medyanın kalbindeki atmosferi deneyimleyebilecekler.

Sertifikalı temel diksiyon eğitimi

Sınırlı kontenjanla açılan eğitimde katılımcılar, güzel konuşmaya dair tüm teknikleri TRT güvencesi ile öğrenebilecekler.

Eğitim sürecinin ardından gerçekleştirilecek sınavlarla, aldıkları eğitimin başarısını ölçme ve bunu belgelendirme imkânı da bulacaklar.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alarak bu eğitim sürecini ve yetkinliklerini belgelendirebilecekler.

Diksiyon eğitimleri platformda sürekli yenileniyor

Belirli aralıklarla düzenlenen her diksiyon eğitiminde, TRT’nin profesyonel isimleri eğitici olarak yer alıyor.

TRT Akademi eğitimleri video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitim seçenekleri ile geniş bir kitleye hitap etmeye devam ediyor.

TRT Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak ve duyurulardan haberdar olmak isteyenler TRT Akademi sosyal medya hesaplarını veya trtakademi.com.tr adresini takip edebilir.
 

ETİKETLER
TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
Profesyonel sesin sırrı TRT Akademi'nin birleştirilmiş eğitim programında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Bakan Uraloğlu: 2027 yılında Kop Tüneli'ni kullanıma açacağız
16:23
Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi
16:05
MEB’den yeni proje: Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare
15:42
Ali Erbaş: İnsanlık zor ve çetin bir süreçten geçmektedir
15:34
Cevdet Yılmaz: OVP ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz
15:31
Güneydoğu'dan 7,7 milyar dolarlık ihracat
İzmir'de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü
İzmir'de eğitim uçağı mısır tarlasına düştü
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ