Harp sahasının yeni oyuncusu: İnsansız kamikaze sualtı aracı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş bir yandan da yeni teknolojilerin harp sahasında nasıl sonuçları vereceğini göstermesi adına oldukça kritik.

İnsansız hava araçları, kamikaze dronlar, insansız deniz araçları derken iki ülke arasındaki mücadelede gördüğümüz son oyunculardan biri insansız kamikaze sualtı deniz aracı oldu.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin paylaştığı görüntülerde, Rusya için en güvenli alanlardan biri olarak kabul edilen Novorossiysk Limanı'nda insansız deniz araçlarıyla bir saldırı düzenlendiği görülüyor.

Ukrayna’nın iddiasına göre, insansız kamikaze sualtı aracıyla vurulan Rus denizaltısı ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Rusya tarafıysa saldırıyı doğruladı ancak denizaltının hasar almadığını savundu. Ruslara göre, düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız olmuştu ve hasar gören herhangi bir Rus platformu yoktu.

Elbette bu noktada saldırının başarılı olup olmadığı konusunda şimdilik net bir şey söylemek zor. Ancak madalyonun diğer yüzü yakın gelecek için çok daha kritik. Çünkü belli ki insansız kamikaze sualtı araçları daha çok kullanılacak.

Harp sahasının bu yeni oyuncusu ne işe yarıyor, hedefe nasıl ulaşıyor ve engellemek ne kadar mümkün gibi soruların yanıtını Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile konuştuk.

[Ukrayna'nın iddiasına göre saldırıda Rus denizaltısı kullanılamaz hale geldi.]

İnsansız kamikaze sualtı aracı ne işe yarar?

Kozan Selçuk Erkan bu soruya çok detaya inmeden yanıt veriyor ve genel bir çerçeve çiziyor. Patlayıcı yüklü kamikaze insansız su altı araçlarının adından da anlaşılacağı üzere hedefine suyun altından gittiğini söylüyor.

Bu tür basit platformlar için su altı haberleşmesinin nispeten daha zorlayıcı olduğunu vurguluyor Kozan. Hedefin tam noktasının belirlenmesi ve otonom olarak vurulması gibi hususlar da su üstüne oranla burada daha çetrefilli.

[Rusya saldırının gerçekleştiği limanın girişini su üstü düşman öğelerine önlem olarak bariyerlerle kapatmıştı.]

“Bundan sonra daha sık duyacağız”

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nı ağlar ve yüzer bariyerler başta olmak üzere farklı şekillerde korumaya çalıştığından bahsediyor Erkan ve şöyle devam ediyor:

“Eğer saldırı Ukrayna’nın bahsettiği gibi başarıyla gerçekleşti ve denizaltı vurulduysa gerçekten de büyük olay.

Suyun üzerinden limanı çok iyi korumaya çalışan Rusya’nın suyun altını pek de dikkate almadığını görüyoruz. Suyun altı için tehditlere karşı atılabilecek adımların da günümüzde henüz çok az olduğunun altını çizelim. Belki limanın giriş kısımlarına çok sayıda sensör yerleştirmek, su altı hedeflerine karşı ateşleyebileceğiniz roketlerle donattığınız platformları kullanmak gibi alternatifler olabilir.

Ukrayna-Rusya savaşı günümüz harp teknolojilerinin geldiğini noktayı da dönüşümünü de göstermesi adına değerli. Belli ki kamikaze insansız sualtı araçlarını önümüzdeki dönemde daha sık duyacağız.

Tabi işin bir de istihbari boyutu var. Rus denizaltısı çok uzun süre suyun altında kalan ve limana da yine bu şekilde giren bir unsur. Ukrayna tarafı ciddi bir çalışma yapmış.

Türkiye’nin de insansız kamikaze sualtı aracı için çalışmaları mevcut. Tasarımları hazır olan platformlar da var ancak henüz prototip aşamasına gelinmedi. Bu tür saldırıların elimizdeki tasarımların prototipe dönüşmesini hızlandıracağını düşünüyorum.”