Dünya
BBC 06.02.2026 14:53

Louvre soygununda hasar gören İmparatoriçe Tacı'nın son hali paylaşıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında Louvre Müzesi'nden çalınan ve kaçan hırsızların yere düşürdüğü 19. yüzyıl yadigarı elmaslı taç, "neredeyse sağlam" bulundu. Müze restorasyonun mümkün olduğunu belirterek son halini paylaştı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan 88 milyon euroluk büyük mücevher soygununa dair yeni bir açıklama yaptı. Soygun sırasında çalınan ancak hırsızlar kaçarken yere düşürülen İmparatoriçe Eugenie’nin tacı, ilk kez görüntülendi.

Müze yetkilileri, hırsızların tacı cam vitrinde açtıkları dar bir delikten zorlayarak çıkarmaya çalıştıklarını, bu esnada tacın "ciddi şekilde deforme olduğunu" belirtti. Kaçış güzergahında bulunan taçta yapılan incelemeler, bin 354 elmasın neredeyse tamamının ve 56 zümrüdün yerinde olduğunu gösterdi. Tacı süsleyen sekiz altın kartaldan ise yalnızca birinin kayıp olduğu bildirildi.

"Yeniden inşaya gerek kalmadan" onarılacak

Louvre Müzesi Başkanı Laurence des Cars liderliğindeki uzman komite, tacın restorasyon sürecini yönetecek. Müze yönetimi, parçanın orijinal haline sadık kalınarak, "sıfırdan bir inşa süreci gerektirmeden" tamamen eski haline döndürülebileceğini müjdeledi.

19 Ekim'de gerçekleşen soygunun detayları ise kan dondurdu. Hırsızların, Seine Nehri kıyısındaki bir balkondan içeri girmek için kamyona monte edilmiş mekanik bir asansör kullandığı ortaya çıktı. Pencereyi elektrikli aletlerle keserek içeri giren ve korumaları tehdit eden çete, mücevherleri alıp dışarıda bekleyen motosikletlerle yalnızca dört dakika içinde olay yerinden uzaklaştı.

Diğer mücevherler hala kayıp

Polis, hırsızlık şüphesiyle dört kişiyi tutuklamış olsa da soygunun arkasındaki "beyin" henüz yakalanamadı. Tacın aksine, İmparatoriçe Eugenie’ye ait elmas işlemeli bir tiara (başlık), kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan diğer yedi parça mücevher hala kayıp.

