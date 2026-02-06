Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'na ilişkin sorumlu davranılacağı konusunda anlayış var

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Yeni START Antlaşması'nı uzatmak yerine "yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş" bir antlaşma peşinde koşmaları gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Abu Dabi'de bu konuyu Amerikan tarafıyla ele aldıklarını kaydetti.

Peskov, "Antlaşma hükümlerinin süresi uzatılabiliyor. Tarafların sorumlu davranacakları ve en kısa sürede müzakerelerin başlatılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda anlayış var. Bu konu Abu Dabi'de ele alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de 4-5 Şubat'ta yapılan müzakereleri değerlendiren Peskov, "Çalışma yapıcı ve aynı zamanda zor. Çalışmalar sürecek." şeklinde konuştu.

Peskov, İran ile ABD arasında nükleer görüşmelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu müzakerelerin verimli olmasını ve bölgedeki gerginlik seviyesinin düşmesine yol açmasını istiyorum. Bu gerçekleşene kadar, ilgili tüm devletlerden itidal bekliyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev’in suikasta uğramasına ilişkin ise askeri komutanların savaş esnasında tehdit altında olduğunu, güvenliğinin istihbarat servisleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START Antlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre dün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.