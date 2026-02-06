Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 15:39

İzmir'de 6 günlük yağış şubat ayı ortalamasını geçti

Geçen yılı kurak geçiren ve barajlarındaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen İzmir, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren metrekareye ortalama 106,4 kilogram yağış aldı.

İzmir'de 6 günlük yağış şubat ayı ortalamasını geçti

Kent genelinde ay başından bu yana etkili olan yağışlar, pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayarak gece boyunca süren yağış, kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı, özellikle Menderes ilçesinde çok sayıda sera zarar gördü. Bazı seralarda çökme meydana geldi, çamur tabakası oluştu.

Gece boyunca seralardaki suyu tahliye etmeye çalışan üreticiler, sabah saatlerinden itibaren seralara gelerek ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

İzmir'de 6 günlük yağış şubat ayı ortalamasını geçti

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte dün en fazla yağış metrekareye 131,8 kilogramla Çileme Mahallesi'ne düştü. Ödemiş ilçesine bağlı Demirdere Mahallesi'nde metrekareye 93,7 kilogram, Bozdağ Kayak Merkezi'nde ise 93,6 kilogram yağış kaydedildi.

Şubat ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması 100,9 kilogram olan İzmir'de, pazartesi gününden itibaren ortalama metrekareye 106,4 kilogram yağış düşerek ayın ortalaması 6 günde aşılmış oldu.

İzmir'de 6 günlük yağış şubat ayı ortalamasını geçti

Sera üreticileri yaralarını sarmaya çalışıyor

Öte yandan su baskınlarının yoğun yaşandığı Çileme Mahallesi'nde seraları zarar gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hasarları onarmaya çalıştı.

Bölgede sera işleten Ömer Yeğen, dün akşam etkisini artıran yağışın ardından yamaçlardan akan suların seralarını bastığını söyledi.

İzmir'de 6 günlük yağış şubat ayı ortalamasını geçti

Önlem almaya çalıştıklarını ancak su baskınına engel olamadıklarını aktaran Yeğen, "Ben dün seraya marul dikmiştim. Bazı arkadaşların da ürünlerinde zararlar var. Dün su nedeniyle seraya gelemedim. Böyle bir şey görmedim ben. Çileme'de suyun girmediği sera yoktur. Herkesin serasına geldi. Mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.

Mahallede yaşayan ve serasının bir bölümü yıkılan Aydın Koç da hayatı boyunca böyle bir yağış görmediğini ifade etti.

Yağmuru uzun zamandır beklediklerini anlatan Koç, "Yağmurdan sıkıntımız yok. Benim seramın bir kısmı yıkıldı. Ürünlerimiz su altında kaldı. Marullar büyüme aşamasındaydı. Mahsul zarar görecek. Çukur bölgelerde seracıların çoğunda zarar var. Bazı arkadaşların da seraları yıkıldı." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İzmir Sağanak Yağış Meteoroloji
Sıradaki Haber
Fatih'te üst geçide tır çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler sona erdi
16:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katıldı
16:39
İran'dan CENTCOM Komutanı'nın Umman'daki müzakerelerde yer almasına tepki
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'mizin gücünü dünyaya bir kez daha gösterdik
15:47
AB'den İspanya Başbakanı Sanchez'e "faşist" diyen Elon Musk'a tepki
15:38
Fatih'te üst geçide tır çarptı
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ