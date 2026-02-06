Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Dünya
AA 06.02.2026 16:36

İran'dan CENTCOM Komutanı'nın Umman'daki müzakerelerde yer almasına tepki

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman'daki müzakerelere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da katılmasına tepki gösterdi.

İran'dan CENTCOM Komutanı'nın Umman'daki müzakerelerde yer almasına tepki

Rızai, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın CENTCOM'u 2019'da "terör örgütü" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Müzakerelerde Amerikan askeri personelinin bulunması, Meclis tarafından onaylanan 'ABD tarafından Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanımlanmasına karşı misilleme tedbirleri' yasasının 1. maddesine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, "Teröristlerle müzakere yapmazlar." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İran Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye yakınlığıyla bilinen "Nournews" de CENTCOM Komutanı'nın görüşmelerde yer almasına ilişkin haberinde, "Askeri faktörler görüşmelerin risklerini ve maliyetlerini artırıyor, sonuçlarından ABD sorumlu olur." ifadelerine yer verdi.

CENTCOM Komutanı Cooper, ABD müzakere heyetinin beraberinde İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere katılıyor.

İran ABD
