Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 17:32

Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı hava etkili olacak.

Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini belirtti.

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek" dedi.

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Bazı bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de depremzede aileyi ziyaret etti
17:15
Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının başlamasına rağmen ihlallerini sürdürüyor
17:15
Bazı bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
17:24
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD heyetiyle iyi bir başlangıç yaptık
17:56
Bakan Kurum: Asrın inşasını 500 bin yeni sosyal konutumuzla taçlandıracağız
16:50
İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler sona erdi
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ