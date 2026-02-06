Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Gündem
AA 06.02.2026 18:56

İletişim Başkanlığından 6 Şubat depremleri için özel gösterim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla hazırladığı görsel ve videoları dijital gösterim ekranında yayınladı. Gösterimde, afet sonrası yapılanlar, yeniden inşa ve ihya çalışmaları kamuoyuna detaylı şekilde aktarıldı.

İletişim Başkanlığından 6 Şubat depremleri için özel gösterim
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında, devlet ve millet dayanışmasını vurgulamak ve bölgedeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı video ve görseller dijital gösterim ekranında yer aldı.

Depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında 11 ilde meydana gelen afetten sonra Türkiye'nin, devlet ve millet olarak bir bütün halinde yaraları sarmak için yaptığı çalışmalar, İletişim Başkanlığının dijital gösterim ekranında kamuoyuna sunuldu.

İletişim Başkanlığından 6 Şubat depremleri için özel gösterim

Dijital gösterim ekranında, afet sonrası tamamlanan kalıcı konut projeleri, oluşturulan yeni yapılar, yürütülen imar faaliyetlerinin yanı sıra deprem sonrası restorasyonu tamamlanan kültürel ve tarihi mekanlar yer aldı.

