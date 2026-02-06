Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Türkiye
AA 06.02.2026 18:39

Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı

Ankara'da düzenlenen tefecilik soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 2 Şubat’ta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 17’si tutuklandı, 31’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltında olduğu açıklandı.

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Ankara
