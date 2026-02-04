Açık -2.1ºC Ankara
AA 04.02.2026 06:23

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Ankara’da yürütülen tefecilik soruşturmasında 900’den fazla kişiyi mağdur ettikleri belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarında 5,7 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların 743 farklı olaydan 900'ü aşkın kişiyi mağdur ettikleri belirlenirken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 gözaltı

Ankara
