Techtimes 04.02.2026 07:04

SpaceX ve xAI birleşiyor: Yapay zeka yörüngeye taşınıyor

Elon Musk, uzay teknolojileri devi SpaceX ile yapay zeka şirketi xAI’ı resmi olarak birleştirerek teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. Bu hamleyle SpaceX, sadece bir roket fırlatma şirketi olmaktan çıkıp, yapay zekayı hem Dünya'da hem de uzayda ölçeklendirmeyi hedefleyen küresel bir teknoloji merkezine dönüşüyor.

SpaceX ve xAI birleşiyor: Yapay zeka yörüngeye taşınıyor

Musk, bu birleşmeyi "en iddialı ve dikey olarak entegre edilmiş inovasyon motoru" olarak tanımlıyor. Yeni yapı; roket teknolojisi, uydu interneti ve yapay zeka gelişimini tek bir çatı altında toplayacak.

Veri merkezleri uzaya taşınacak

Birleşmenin temelinde, yapay zekanın hızla artan enerji ihtiyacına uzayda çözüm bulma fikri yatıyor. Musk, Dünya üzerindeki altyapının devasa veri merkezlerinin enerji talebini karşılamakta zorlanacağını savunuyor. Uzaya taşınacak yapay zeka altyapısı sayesinde:

Yeryüzündeki enerji kısıtlamaları aşılacak. Uzaydaki sınırsız güneş enerjisinden yararlanılacak. Dünyadaki elektrik şebekeleri üzerindeki baskı azalacak.

SpaceX, bu vizyon doğrultusunda bir milyon uydu fırlatmak için Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvuruda bulundu. Bu uyduların, uzaydaki yapay zeka süper bilgisayarları olan "yörüngesel veri merkezlerinin" omurgasını oluşturması planlanıyor.

Mars yolculuğuna finansal kaynak

Musk'ın bu stratejik hamlesi sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda finansal bir motor görevi görüyor.

Yörüngesel veri merkezlerinden elde edilecek gelirin; Ay'daki üslerin ve Mars'taki kalıcı insan yerleşimlerinin finansmanında kullanılması hedefleniyor.

Böylece yapay zeka, insanlığın çok gezegenli bir türe dönüşme hedefinin hem beyni hem de kasası olacak.

Şirketler arası entegrasyon ve halka arz

Bu birleşme, Musk'ın diğer şirketleriyle olan bağlarını da güçlendiriyor. Daha önce xAI ile X (eski adıyla Twitter) birleştirilmiş, Tesla ise xAI'a 2 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

Tüm bu şirketler arasında veri paylaşımı ve yapay zeka eğitimi süreçlerinin entegre edilmesi, bir şirketteki gelişmenin diğerlerini de hızlandırmasını sağlıyor.

Öte yandan, SpaceX'in bu yıl içinde gerçekleşmesi beklenen halka arz (IPO) süreci için hazırlık yaptığı bildiriliyor.

xAI'ın SpaceX bünyesine katılmasıyla birlikte şirketin piyasa değerinin 1 trilyon doları aşabileceği öngörülüyor.

