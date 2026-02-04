Açık -2.1ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 04.02.2026 06:58

Güneş’te art arda dört büyük patlama

Güneş, geçtiğimiz günlerde dört güçlü güneş patlaması püskürterek uzay hava durumunda hareketli bir dönemin kapısını araladı. NOAA Uzay Hava Tahmin Merkezi, bu patlamaların Dünya'ya yönelik etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedilebileceğini açıkladı.

Güneş’te art arda dört büyük patlama

Süreç, 1 Şubat günü UTC ile 12.33’te X1.0 şiddetindeki patlamayla başladı. Yaklaşık 11 saat sonra, saat 23.37’de X8.1 şiddetinde devasa bir patlama daha meydana geldi.

Hareketlilik 2 Şubat’ta da devam ederek sırasıyla X2.8 ve X1.6 şiddetinde iki patlama daha kaydedildi.

Güneş’te art arda dört büyük patlama

X8.1 patlaması kayıtlara geçti

Güneş patlamaları arasında "X sınıfı" olanlar, Güneş'in üretebileceği en güçlü sınıfa ait kabul ediliyor. Son olayda gerçekleşen X8.1 şiddetindeki patlama, Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü olay olmasının yanı sıra, kayıtlı tarihteki en güçlü 19. patlama olarak listeye girdi.

Bu patlamaların tamamı, Güneş'in yüzeyinde yeni beliren ve "RGN 4366" olarak adlandırılan güneş lekesi grubundan kaynaklandı. Bu grubun Dünya'ya dönük konumu, önümüzdeki günlerde yüksek enerjili parçacık olayları ve Koronal Kütle Atımı (CME) ihtimalini artırıyor.

Olası etkiler: Kutup ışıkları ve teknolojik kesintiler

Koronal Kütle Atımları, Güneş'ten fışkıran devasa plazma bulutlarıdır. Bu bulutlar Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde iki temel sonuca yol açabiliyor:

Görsel Şölen: Gökyüzünde büyüleyici kutup ışıkları (aurora) oluşmasına neden oluyor.

Teknolojik Riskler: Uyduların işleyişini bozabiliyor, güç şebekelerinde dalgalanmalara neden oluyor ve iletişim teknolojilerini kesintiye uğratabiliyor.

Güneş, 11 yıllık döngüsünün en aktif evresini geride bırakmış olsa da bilim insanları 2030 civarında başlayacak yeni döngüye kadar bu tür "heyecan verici" olayların devam edebileceğini öngörüyor.

