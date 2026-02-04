Açık -2.1ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 07:37

Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı bildirildi.

Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Brezilya
SpaceX ve xAI birleşiyor: Yapay zeka yörüngeye taşınıyor
