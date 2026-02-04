Erkeklerde kalp sağlığı için 35 yaş dönüm noktası oluyor

Uzmanlar, kalp hastalığının bir gecede oluşmadığını, 30'lu ve 40'lı yaşların başından itibaren yıllar içinde geliştiğini vurguluyor. Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Sadiya Khan, o yaşlarda henüz bir hastalık teşhis edilmese bile riskin oluşmaya başladığını ifade ediyor.

Risk makası 35 yaşında açılıyor

Araştırmacılar, 5 binden fazla yetişkini 34 yıl boyunca takip ederek şu sonuçlara ulaştı:

Erkeklerin yüzde 5'i kardiyovasküler hastalığa yaklaşık 50 yaşında yakalanırken, kadınlar aynı orana 57 yaşında ulaşıyor.

Bu hastalık türünde fark daha da belirginleşiyor. Erkekler 48 yaşında risk sınırına ulaşırken, kadınlar için bu yaş 58'e çıkıyor.

50 yaşına gelindiğinde, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp hastalığına yakalanma riski erkeklerde yüzde 6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 3 seviyesinde kalıyor.

Çalışma, bu farkın sadece tansiyon, kolesterol veya sigara gibi geleneksel risk faktörleriyle açıklanamayacağını gösteriyor.

Biyolojik farklılıkların yanı sıra kadınların daha fazla stres altında olması veya farklı iş kollarında çalışması gibi sosyal etmenlerin de bu tabloda rol oynadığı düşünülüyor.

Kadınlar için menopoz sonrası riski artıyor

Araştırma erkeklerdeki erken riske odaklansa da uzmanlar kadınların ihmalkâr davranmaması gerektiğini hatırlatıyor. Östrojen hormonunun koruyucu etkisinin menopozla birlikte azalması, kadınlardaki riski bir anda hızlandırabiliyor. ABD'de menopoz yaş ortalamasının 52 olduğu düşünüldüğünde, kadınların bu dönemden sonra erkeklerle aradaki risk farkını hızla kapattığı belirtiliyor.

Önleyici tedbirler hayat kurtarıyor

Sağlık yönergeleri artık risk değerlendirmesinin 40 yerine 30 yaşında başlamasını tavsiye ediyor.

Özellikle genç erkeklerin 30'lu ve 40'lı yaşlarda rutin sağlık kontrollerine gitme oranının kadınlara göre çok daha düşük olması, riskin tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Kalp sağlığını korumak için önerilen temel adımlar şunlardır:

Yılda en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptırmak.

Sağlıklı beslenmek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak.

Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak ve tütün ürünlerinden uzak durmak.