Açık -2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 04.02.2026 06:47

Erkeklerde kalp sağlığı için 35 yaş dönüm noktası oluyor

Yeni bir araştırmaya göre, erkekler kardiyovasküler hastalık riskine kadınlardan yıllar önce, yaklaşık 35 yaşında girmeye başlıyor. Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, erkeklerin kadınlara kıyasla kalp sağlığı açısından kritik seviyelere yaklaşık yedi yıl daha erken ulaştığını ortaya koyuyuyor.

Erkeklerde kalp sağlığı için 35 yaş dönüm noktası oluyor

Uzmanlar, kalp hastalığının bir gecede oluşmadığını, 30'lu ve 40'lı yaşların başından itibaren yıllar içinde geliştiğini vurguluyor. Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Sadiya Khan, o yaşlarda henüz bir hastalık teşhis edilmese bile riskin oluşmaya başladığını ifade ediyor.

Risk makası 35 yaşında açılıyor

Araştırmacılar, 5 binden fazla yetişkini 34 yıl boyunca takip ederek şu sonuçlara ulaştı:

Erkeklerin yüzde 5'i kardiyovasküler hastalığa yaklaşık 50 yaşında yakalanırken, kadınlar aynı orana 57 yaşında ulaşıyor.

Bu hastalık türünde fark daha da belirginleşiyor. Erkekler 48 yaşında risk sınırına ulaşırken, kadınlar için bu yaş 58'e çıkıyor.

50 yaşına gelindiğinde, önümüzdeki 10 yıl içinde kalp hastalığına yakalanma riski erkeklerde yüzde 6 iken, kadınlarda bu oran yüzde 3 seviyesinde kalıyor.

Çalışma, bu farkın sadece tansiyon, kolesterol veya sigara gibi geleneksel risk faktörleriyle açıklanamayacağını gösteriyor.

Biyolojik farklılıkların yanı sıra kadınların daha fazla stres altında olması veya farklı iş kollarında çalışması gibi sosyal etmenlerin de bu tabloda rol oynadığı düşünülüyor.

Kadınlar için menopoz sonrası riski artıyor

Araştırma erkeklerdeki erken riske odaklansa da uzmanlar kadınların ihmalkâr davranmaması gerektiğini hatırlatıyor. Östrojen hormonunun koruyucu etkisinin menopozla birlikte azalması, kadınlardaki riski bir anda hızlandırabiliyor. ABD'de menopoz yaş ortalamasının 52 olduğu düşünüldüğünde, kadınların bu dönemden sonra erkeklerle aradaki risk farkını hızla kapattığı belirtiliyor.

Önleyici tedbirler hayat kurtarıyor

Sağlık yönergeleri artık risk değerlendirmesinin 40 yerine 30 yaşında başlamasını tavsiye ediyor.

Özellikle genç erkeklerin 30'lu ve 40'lı yaşlarda rutin sağlık kontrollerine gitme oranının kadınlara göre çok daha düşük olması, riskin tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Kalp sağlığını korumak için önerilen temel adımlar şunlardır:

Yılda en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptırmak.

Sağlıklı beslenmek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak.

Sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak ve tütün ürünlerinden uzak durmak.

ETİKETLER
Kalp Sağlığı ABD Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde istifa krizi: Filistin raporu engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Siber dolandırıcılık operasyonlarında 58
07:54
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
07:37
Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
07:09
İki araç çarpıştı, otomobillerden biri dereye uçtu
07:06
SpaceX ve xAI birleşiyor: Yapay zeka yörüngeye taşınıyor
07:04
Güneş’te art arda dört büyük patlama
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ