Bacağını kaybetmesinden 'öksüren' patronunu sorumlu tuttu

2018 yılından bu yana demir yolu şirketi Southeastern bünyesinde çalışan David Gibson, Temmuz 2021'de yakalandığı şiddetli COVID-19 vakası sonrası zatürre nedeniyle komaya girdi ve kan pıhtılaşması sonucu sol bacağı diz altından kesildi.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Gibson, bölge müdürü Danny Hackett ile yaptığı ofis görüşmesi ve ardından birlikte yedikleri kahvaltı sırasında enfekte olduğunu savunuyor. Gibson, yöneticisinin görüşme boyunca maske takmadığını, sürekli öksürdüğünü ve gözle görülür şekilde hasta olduğunu ancak buna rağmen kalabalık ofis ortamında bulunmaya devam ettiğini iddia ediyor.

İhmal ve güvenlik ihlali suçlaması

Gibson'ın avukatı Lisa Dobie, müvekkilinin kilit çalışan olarak pandemi kısıtlamaları döneminde işe gitmek zorunda olduğunu ancak her zaman maske takarak sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyduğunu belirtti. İddianameye göre, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen görüşmede, kurallar gereği en fazla iki kişinin bulunması gereken küçük bir ofis odasında dört kişi bir araya geldi.

Müvekkilinin yöneticisi Hackett'ın, önceki akşamdan beri kendisini kötü hissettiğini ve boğazının ağrıdığını söylemesine rağmen ofiste kalmaya devam ettiği vurgulanıyor. Ertesi gün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gibson yakın temaslı olarak bildirildi. Gibson, test sonucundan iki gün sonra hastalandı ve durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Şirketten "kendi kusuru" savunması

Demir yolu şirketi Southeastern ise Gibson'ın tüm iddialarını reddederek hastalığın sorumluluğunu üstlenmiyor. Şirket avukatları, yöneticinin o tarihte COVID-19 ile ilişkilendirilebilecek belirgin semptomlar göstermediğini ve şirketin pandemiye uygun risk değerlendirmelerine sahip olduğunu savunuyor.

Şirket savunmasında ayrıca, Gibson'ın eğer enfekte olduysa bunun kendi ihmalinden kaynaklandığı öne sürüldü. Avukatlar, Gibson'ın yöneticisinin öksürdüğünü görmesine rağmen ofisten ayrılmamasını ve gönüllü olarak kahvaltıya gitmesini, kendisini bilerek riske atması olarak nitelendirdi.

Süreç ve mevcut durum

Sağlık sorunları nedeniyle Mart 2023'te iş akdi feshedilen üç çocuk babası Gibson, şirketi personelin sağlığını tehlikeye atmakla suçluyor.

Mahkemeye taşınan davanın ön duruşması geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Taraflar mahkeme dışında bir uzlaşmaya varmazsa, tazminat talebi kapsamlı bir duruşma süreciyle karara bağlanacak.