İspanya 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor

Gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısı, sadece yaş sınırı getirmekle kalmayacak, aynı zamanda platform yöneticilerini de doğrudan sorumlu tutacak. Yeni düzenleme kapsamında şirket yöneticileri, platformlarında yer alan yasa dışı veya zararlı içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumlu olacak.

Gerçek bariyerler ve yaş doğrulama sistemleri

Başbakan Sanchez, mevcut sistemdeki açıkların kapatılması gerektiğini vurgulayarak, platformların sadece bir onay kutusundan ibaret olmayan, "gerçekten çalışan" yaş doğrulama mekanizmaları kuracağını belirtti. Avustralya'da benzer yasakların ardından çocukların yetişkin fotoğrafları kullanarak sistemleri aşması, İspanya'nın daha sıkı teknolojik bariyerler getirmesine neden oluyor.

Yasa tasarısı ayrıca, yasa dışı içerikleri öne çıkaran algoritmik manipülasyonları da suç kapsamına alacak. Sanchez, algoritmaların kar amacıyla dezenformasyonu yaymasına izin vermeyeceklerini ve teknolojinin tarafsız olduğu iddiasının artık kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Teknoloji devlerine yönelik hukuki incelemeler

Yeni paketle birlikte dijital platformların nefreti nasıl körüklediğini ve bölünmeleri nasıl artırdığını takip edecek yeni bir sistem kurulması planlanıyor. İspanyol hükümeti; Grok (X'in yapay zeka aracı), TikTok ve Instagram gibi mecralarda işlenen suçların araştırılması ve kovuşturulması için savcılık yetkilerini genişletmeyi hedefliyor.

Avrupa genelinde de benzer bir hareketlilik gözleniyor. Avrupa Komisyonu, Grok üzerinden cinsel içerikli sahte görüntüler üretildiği iddiaları üzerine inceleme başlatırken; Fransa'da X'in ofislerine siber suçlar birimi tarafından baskın düzenlendiği bildiriliyor.

Avrupa'da dijital egemenlik hamlesi

İspanya, sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesi için beş Avrupa ülkesiyle birlikte kurulan "Dijital Hazırlık Koalisyonu"na dahil olacak.

Başbakan Sanchez, teknoloji şirketlerinin birçok ülkeden daha zengin ve güçlü olabileceğini ancak bu gücün hükümetleri korkutmaması gerektiğini belirtti. İspanya'nın bu hamlesiyle dijital egemenliğini koruma ve savunma konusunda taviz vermeyeceği vurgulanıyor.

İspanya'nın ardından Yunanistan da benzer bir yasak üzerinde çalışırken, bu adımların Avrupa genelinde yeni bir dijital güvenlik standardı oluşturması bekleniyor.