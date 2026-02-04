Açık -2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2026 06:12

ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi

Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

ETİKETLER
ABD İran İran Nükleer Kriz
Sıradaki Haber
Trump, hükümetin kapanmasını sona erdiren bütçe paketini imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Siber dolandırıcılık operasyonlarında 58
07:54
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
07:37
Brezilya'da otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
07:09
İki araç çarpıştı, otomobillerden biri dereye uçtu
07:06
SpaceX ve xAI birleşiyor: Yapay zeka yörüngeye taşınıyor
07:04
Güneş’te art arda dört büyük patlama
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ