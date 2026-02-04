Açık -2.1ºC Ankara
AA 04.02.2026 06:48

Avcılar'da tekstil deposunda yangın

İstanbul Avcılar'da bir tekstil firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yangın söndürülürken depoda maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da tekstil deposunda yangın

Bağlariçi Caddesi üzerinde yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deponun iç kısımlarında başlayan yangında tek giriş olması nedeniyle alt katlarda yoğun duman oluştu. Ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekipler yangını söndürdü.

Çevre ilçelerden takviye ekipler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında maddi hasar oluştu.

İstanbul Yangın İtfaiye
