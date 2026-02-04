Siber dolandırıcılık operasyonlarında 58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 il merkezli "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 1,1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Şüphelilerden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."